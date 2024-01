Erba del diavolo o Datura, come coltivarla

La Datura o Stramonio, chiamata anche Erba del diavolo o Erba delle streghe, è classificata botanicamente come Datura stramonium e appartiene alla famiglia delle solanacee come le più comuni piante ortive quali melanzana, peperone, ecc. Trattasi di pianta erbacea annuale, glabra, dicoticamente ramosa, che può arrivare anche a un metro di altezza, e il cui habitat è molto esteso, in quanto cresce tra i ruderi, nei campi incolti, dal mare alla zona submontana della Penisola, comprese le isole. Le foglie sono ovate, sinuate e dentate, mentre i fiori, dall’aspetto molto gradevole, so- no bianchi o violacei solitari, lunghi 9-10 centimetri. Il calice si presenta leggermente rigonfio in basso ed è diviso in cinque lobi lanceolati acuti; la corolla, grande e imbutiforme, è divisa anch’essa in lobi lunghi ed acuminati.

Il frutto è una capsula ovata eretta, divisa in quattro logge e dotata di molte spine. I fiori, molto profumati e delicati, si coltivano all’aperto solamente nelle regioni a clima invernale mite, e la loro fioritura avviene tra giugno e inizio autunno; le diverse specie annuali possono essere coltivate e usate anche per costituire caratteristiche bordure. Nelle zone più fredde, le piante si mettono a dimora in appositi vasi e durante l’inverno, si tengono in serra o in altri ambienti riparati e leggermente areati; tra l’altro si possono coltivare anche in piccoli vasi sottovetro, riempiti con comune composta. La Datura è una pianta contenente diversi alcaloidi, oltre a sali di calcio e di potassio, tannini, e materie grasse; è fortemente tossica in tutte le sue parti, e in particolare nei semi, i cui effetti sono allucinogeni e narcotici. La tecnica colturale più comune, da usare per le specie annuali, consiste nel coltivare le piante in qualsiasi tipo di terreno da giardino e in posizioni soleggiate.

Gli interventi colturali cui attenersi sono minimali e consistono, per le specie arbustive, nel tagliare i rami a quindici centimetri dalla base, mentre le piante adulte allevate ad alberello si potano annualmente per mantenere regolare la chioma.

Luigi Marchetti, fitopatologo