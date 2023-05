Eroi tra cielo e terra La famiglia Costa e le Frecce Tricolori nuovi DozzAmbassador

Dozza strizza l’occhio al mondo dei motori e serve l’antipasto al Gran Premio di Formula 1 di Imola. Il maxi evento ‘Casa Costa – Storie di eroi tra cielo e terra’, in agenda nel pomeriggio del 16 maggio tra piazza Zotti e Rocca, è un omaggio alla Motorvalley. Con tanto di onorificenza di DozzAmbassador da consegnare alla famiglia Costa e alle Frecce Tricolori. Un’iniziativa creata dal municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi, in collaborazione con la Fondazione Dozza Città d’Arte e con il supporto del Consorzio Con.Ami tramite lo specifico contenitore di promozione territoriale Terre&Motori, per rimarcare due eccellenze del made in Italy. Da un lato i fratelli Claudio e Carlo Costa, figli di quel Francesco Maria ‘Checco’ Costa a cui si deve la genesi dell’autodromo imolese. Ma pure, per quanto riguarda il ‘dottorcosta’ che fu medico personale di Ayrton Senna, l’ideazione di quella Clinica Mobile capace di soccorrere a bordopista tanti piloti del motomondiale. Alla cerimonia nel centro storico del borgo parteciperanno molti campioni tra cui Michael Doohan, Loris Capirossi, Andrea Dovizioso, Carlos Lavado, Franco Uncini, Pier Paolo Bianchi, Virginio Ferrari, Johnny Cecotto, Thomas Baldassarri e molti altri. Dall’altro le Frecce Tricolori con il paese dei muri dipinti ad aprire le porte, nell’annata del centenario dell’Aeronautica Militare, alla più numerosa pattuglia acrobatica del mondo. Un patrimonio nazionale che, colpito di recente dalla scomparsa del capitano Alessio Ghersi, invierà un proprio emissario per il ritiro della preziosa pergamena. Dopo la piazza, riflettori puntati sulla Rocca per il taglio del nastro della mostra ‘Casa Costa’. Una carrellata di 140 scatti fotografici dell’archivio Ghini, sistemati nella pinacoteca del castello dall’associazione Magnani di Borgo Tossignano, caschi, tute ed altri cimeli da gara disposti lungo le sale nobili in coppia con gli allestimenti della collezione permanente del castello. Nella corte, poi, una decina di moto originali dell’epoca come la MV Agusta di Giacomo Agostini o le Suzuki di Barry Sheene e Marco Lucchinelli. Da non perdere la saletta Senna-Zanardi con foto e memorabilia. L’esposizione, con accesso ad invito nella sua finestra inaugurale, sarà aperta al pubblico dal giorno successivo e fino al 4 giugno. "Un evento che coniuga motorismo, storia, arte, economia e ricettività sul territorio a pochi giorni di distanza dal Gran Premio di Formula 1 a Imola – spiega il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi –. Dozza sente la responsabilità di dimostrare la complementarietà di temi che, in apparenza così distanti, contribuiscono a delineare l’inestimabile patrimonio di eccellenza nazionale".

"In linea d’aria, la distanza che separa il borgo dall’autodromo imolese è davvero minima – spiega Simonetta Mingazzini, presidente Fondazione Dozza Città d’Arte –. Siamo soddisfatti perché Dozza non farà soltanto da eco allo show in pista, ma parteciperà attivamente all’offerta culturale di intrattenimento pensata per appassionati e visitatori".