Eroine, giganti e arte sulle zuppiere: meraviglie a Palazzo Tozzoni

Prende il via domani alle 17, nel salone di Palazzo Tozzoni, la rassegna ‘Domenica a palazzo’. Giunta alla quarta edizione e promossa dai Musei Civici, la rassegna racconta e fa rivivere oggetti e opere d’arte custoditi in quella che oggi è una casa museo aperta al pubblico. Sono cinque gli incontri: 8 gennaio, 22 gennaio, il 5 e il 26 febbraio e il 12 marzo, sempre alle 17, che vedranno protagonista la casa museo Palazzo Tozzoni (via Garibaldi 18 e viale Rivalta 93), abitata ininterrottamente per oltre cinque secoli dalla famiglia dei conti Tozzoni e dal loro numeroso personale di servizio, sede in speciali occasioni di avvenimenti pubblici e visitata da ospiti illustri.

Saranno cinque gli studiosi chiamati a raccontare la storia di oggetti molto diversi che hanno avuto parte importante nella vita della casa e non solo. In quest’edizione si potrà stare ‘Con il naso per aria’ per poter seguire le storie e i personaggi mitologici dipinti sui soffitti; aguzzare lo sguardo Sul filo dell’orizzonte grazie ad un antico cannocchiale ottocentesco; dividersi tra cucina e salotto per seguire le vicende delle cuoche e contesse di casa Tozzoni; perdersi tra foglie e fiori di ceramica nella fragile botanica domestica della ceramica e infine rivedere dopo il restauro che le ha riportate allo splendore, i Tesori di gesso e terracotta della torretta dei rilievi del palazzo.

Domani ‘Con il naso per aria. Personaggi e racconti dei soffitti Tozzoni’. Sarà Oriana Orsi a raccontare di eroine bibliche, giganti mitologici, paesaggi esotici e animali fantastici che popolano i soffitti dei palazzi storici cittadini. Anche i soffitti di palazzo Tozzoni parlano di un’epoca nella quale, per entrare in un mondo fantastico, bastava alzare il naso per aria. Domenica 22 si prosegue ‘Sul filo dell’orizzonte. Il cannocchiale del guardiamarina Tozzoni’. Davide Gnola racconterà di un filo di fumo, del profilo di una nave che attraversa la linea dell’orizzonte oppure nient’altro che cielo e acqua a giro d’occhi: che è quello che forse vedeva il giovane guardiamarina Tozzoni, sulla tolda della Vettor Pisani. Il suo cannocchiale è rimasto nelle stanze del palazzo e ci racconta storie di mare e lunghi viaggi alla scoperta di nuove terre. Domenica 5 febbraio Laura Berti Ceroni parlerà di ‘Cuoche e contesse. La vita a palazzo tra la cucina e il salotto’. I due mondi erano così separati e impenetrabili? Si scoprirà che cuoche e contesse del palazzo erano meno lontane di quanto si possa immaginare e che tra il salotto e la cucina, a volte, il passo era molto breve. Domenica 26 febbraio spazio all’illustrazione, con Flora Fiorini, de ‘La botanica domestica di palazzo Tozzoni. Foglie, fiori, piante: il mondo naturale della ceramica’. Foglie elegantemente disegnate su panciute zuppiere, fiori sbocciati nel fondo di piatti da portata, piccoli paesaggi in punta di pennello su tazze e zuccheriere... oggetti di fragile e incantevole bellezza. La rassegna si conclude domenica, 12 marzo, con Davide Lipari, che parlerà di ‘Tesori di gesso e terracotta’. Incontri a ingresso gratuito su prenotazione attraverso l’App “Io PrenotoPalazzo Tozzoni” o telefonando allo 0542 602609. Info Musei civici, 0542 602609, mail [email protected], www.museiciviciimola.it