Esce ’a caccia’ di fossili Si cerca anziano disperso

Ha l’abitudine di tornare nella sua casa di Monterenzio verso mezzogiorno per spezzare la giornata alla ricerca di fossili. Ma lunedì, Giano Della Bella, dopo quella gita a Casalfiumanese a pranzo non si è presentato. Poi, la sera, nemmeno alla cena delle 20, e allora in famiglia è scattato l’allarme. Mentre leggete sono ormai quasi due giorni che moltissimi uomini delle forze dell’ordine sono alla ricerca dell’83enne, scomparso in località Croara, nel territorio di Casalfiumanese.

Da quanto si apprende, l’uomo, è un grande conoscitore e appassionati di fossili e, a inizio settimana è uscito, a bordo della sua Punto, per cercare una di quelle antiche pietre capaci di raccontare il passato dell’uomo e della terra. L’auto è stata trovata ieri mattina, dopo che le ricerche erano andate avanti tutta notte nella zona di via Sconcola e via Valsellustra. Sono giorni di caldo torrido quelli che stanno sferzando in questi giorni il bolognese e quindi, oltre alla componente tempo, c’è anche quella meteo a preoccupare i soccorritori. Impegnato a setacciare il territorio un grosso comparto di forze dell’ordine guidato dai vigili del fuoco, che comprende squadre ordinarie con il supporto delle unità cinofile. La zona è stata inoltre a lungo sorvolata con droni, l’elicottero Drago in forza ai vigili del fuoco, ma, anche squadre volontari e soccorso alpino, coordinate da una unità di crisi locale del comando di Bologna. Una ricerca che è stata coadiuvata anche dalle forze dell’ordine locali: i carabinieri della compagnia di Imola hanno tenuto i contatti con la prefettura, mentre era presente pure la polizia locale di Vallata.

Setacciati sentieri a calanchi però, a ieri sera, dell’uomo non vi era ancora alcuna traccia. Così, ieri, è sceso in campo anche personale specializzato in topografia dei vigili del fuoco, che si è occupato di mappare la zona e suddividerla in aree di ricerca. Sul posto è stata allestita una centrale operativa su ruote all’interno di un mezzo rosso dei pompieri, da lì vengono coordinate le attività di soccorso e ricerca da parte di un operatore specializzato in TAS (topografia applicata al soccorso). Il personale è in grado di mappare la zona da battere per la ricerca e caricare le tracce GPS sulle zone già battute dalle squadre a piedi. Ieri, le ricerche sono andate avanti fino a notte inoltrata, e che oggi riprenderanno il via con ancora più forza nella speranza di ritrovare il pensionato.

Gabriele Tassi