Esce di strada e centra un albero. Giovane estratto dalle lamiere

Fragor di lamiere nella notte di Mordano. Pauroso incidente lungo via Selice, con un ragazzo uscito di strada e poi finito contro un albero. E’ successo intorno alle 2,30 della notte fra giovedì e ieri, ancora tutte da accertare le cause dell’incidente, ma pare che l’uscita di strada della Ford Fiesta codotta da un 26enne di Castel San Pietro sia avvenuta in modo autonomo. Spetterà ora ai carabinieri della compagnia di Imola agli ordini del comandante Domenico Lavigna, intervenuti sul posto per i rilievi, fare luce sulla dinamica di quanto accaduto. L’altra notte erano presenti anche i vigili del fuoco imolesi. In caschi rossi hanno estratto il ragazzo dalle lamiere dell’auto dove era rimasto incastrato. Il ferito è stato poi affidato ai sanitari del 118, ed è stato trasportato in ospedale con l’elicottero in condizioni che a ieri risultavano non gravi.