Esce in bici, cade in un burrone e sviene: torna a casa dopo ore

Inforcata la bici, a casa non si è più presentato. Prima che tornasse a bussare alla porta della sua abitazione - quasi fosse le personificazione di un miracolo – sono passate diverse ore. Il 55enne risultava infatti scomparso da praticamente un giorno intero, dopo che era uscito ieri per un giro in sella alla sua due ruote. A dare l’allarme era stata la famiglia con un post su Facebook. Probabilmente indossa "pantaloncini e maglietta" scriveva la sorella "alle 13 non avevamo più sue notizie".

Ma nella tarda serata di ieri la bella notizia: dopo che carabinieri e vigili del fuoco lo avevano cercato per ore anche con il supporto di un elicottero, ha suonato alla porta di casa. "Era caduto in via Goccianello – tranquillizza tutti la sorella sui social –, e ha perso conoscenza per tante ore. Poi è riuscito a tornare a casa, un miracolo. Ora è in ospedale per accertamenti". Una storia a lieto fine, dopo che praticamente tutta la rete si era mobilitata per trovare l’uomo scomparso.