Escursioni tra i colori: "delle peonie"

Per gli appassionati di escursioni e natura ci sono novità. Sono aperte le prenotazioni per la camminata "I colori delle peonie", in programma domenica 12 a Castel San Pietro. L’esperienza, adatta a tutti, rientra nel "Festival narrativo del paesaggio", promossa dai distretti culturali della Città Metropolitana di Bologna. Il percorso inizia con il ritrovo alle 15 alla fontana luminosa in viale Terme. Da lì, una guida esperta guiderà gli escursionisti verso un paesaggio tra le peonie, fino a giungere a "Peoniamia", brand dell’azienda agricola "La Riniera", speicalizzata nella coltivazione e produzione di questi fiori. A seguire, una visita guidata tra le piante, con conclusione di performance teatrale a tema. Il rientro è previsto alle 18 alla fontana luminosa. L’iniziativa è gratuita, con prenotazione obbligatoria da effettuare entro le 12 di venerdì 10. Per info 0516954112-159-150.