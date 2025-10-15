Esempio di innovazione. Hera premiata a Roma

Un’eccellenza nata a Imola conquista la ribalta nazionale. Il Gruppo Hera ha ricevuto ieri a Roma, dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), il premio ‘Impatto Pa 2025’ per FIB3R, il primo impianto europeo su scala industriale capace di rigenerare la fibra di carbonio recuperandola dagli scarti industriali e reimmettendola nel ciclo produttivo. Una tecnologia pionieristica, sviluppata da Herambiente insieme all’Università di Bologna, che consente di abbattere costi, consumi energetici e dipendenza dalle materie prime estere.

Il progetto Fib3r è stato premiato per "il notevole impatto sulla transizione green, risultato di una importante sperimentazione tecnologica e attività di ricerca svolta dall’ente proponente, Herambiente, in collaborazione con l’Università di Bologna, con il coinvolgimento di giovani ricercatori e di partner tecnici". Il Cnel ha inoltre sottolineato come "l’impianto, primo su scala industriale a livello europeo, promuova un circuito virtuoso che parte dagli scarti a fine vita prodotti dalle aziende e ritorna al tessuto industriale sotto forma di fibra rigenerata, garantendo la tutela dei lavoratori, generando opportunità occupazionali, informando e sensibilizzando i cittadini e tutti i portatori di interesse".

L’impianto, inaugurato a marzo in via Casalegno, rappresenta un modello circolare apripista per l’industria europea. È in grado di ottenere materia prima seconda con caratteristiche equivalenti alla fibra vergine, ma con un costo inferiore e un risparmio energetico del 75%. L’investimento complessivo è stato di 10 milioni di euro – di cui due finanziati dal Pnrr – e il sistema è stato pensato per applicazioni in settori strategici come automotive, aerospazio e nautica. Raccoglie gli scarti dai clienti industriali e restituisce fibra rigenerata pronta per essere reimpiegata, anche dagli stessi fornitori originari.

"Non possiamo permetterci un’economia che usa le risorse come se fossero infinite – ha sottolineato Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera, ritirando il premio -. Fib3r è una risposta concreta alla necessità di coniugare sostenibilità e competitività, offrendo all’industria una materia prima seconda di altissima qualità, a costi ridotti e con minore impatto ambientale. È una soluzione che parte dalla nostra Motor Valley ma guarda al mercato globale. Questa innovazione nasce dalla collaborazione tra università, istituzioni e industrie locali, e rappresenta un modello di economia circolare avanzata che crea valore per l’ambiente, l’economia e la società".