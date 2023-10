Esercitazioni antincendio. Evacuati 81 bambini

Esercitazioni antincendio nei nidi di Castel San Pietro, con tanto di prova di evacuazione. Si sono tenute ieri ai nidi Girotondo di Castel San Pietro Terme e Arcobaleno di Osteria Grande. Hanno partecipato in totale 81 bambini, di cui 49 al Girotondo (su 66 iscritti), e 32 all’Arcobaleno di Osteria Grande (su 42 iscritti), accompagnati in entrambi i casi da educatrici e personale ausiliario.

"L’esercitazione si è svolta regolarmente in un clima sereno e i bambini sono usciti tranquillamente dalle strutture accompagnati dalle educatrici, sempre attente ed esperte, anche grazie alla formazione ricevuta – riferiscono i responsabili del Comune –. Come sempre, l’obiettivo principale era verificare l’efficacia della procedura di evacuazione in situazioni di emergenza non grave".

Erano presenti responsabili e operatori degli uffici organizzazione, scuola, ufficio tecnico e Polizia Locale. A sorvegliare il corretto svolgimento delle operazioni, l’ingegnera della ditta specializzata che il Comune ha incaricato per il Servizio Prevenzione e Protezione.