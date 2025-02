Esistenze da ricordare. Omaggio di Sant’Egidio

Le vite dei senza fissa dimora contano. Le loro esistenze non possono restare chiuse come in una scatola. La Messa in memoria di Vezio e dei senza fissa dimora scomparsi a Firenze in questi anni, celebrata su iniziativa della Comunità di Sant’Egidio nella chiesa di Santa Maria dei Ricci, alla quale è seguito un pranzo, rinnova quest’amicizia e salva quei nomi preziosi, da Vezio a Jacob a Danuta, Petru (giovane moldavo di 19 anni scomparso tragicamente lo scorso anno), Donato che si è spento in un giaciglio di fortuna nella zona di Greve od Oliviero che aveva trovato finalmente un tetto alle Piagge. Nel corso della liturgia sono state ricordati anche le vittime del lavoro in via Mariti e i detenuti di Sollicciano che si sono tolti la vita. L’amicizia non si rassegna a perdere nessuno e lavora per cambiare il mondo, anche a partire da qui. Le iniziative di Sant’Egidio sono sostenute anche dalla Fondazione Cr Firenze, dall’8 per mille della Chiesa Cattolica e dalla Fondazione Fratini.