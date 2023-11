Esonda il Santerno. Strade e autodromo invasi dall’acqua: "Intervenire presto"

Prima la pioggia torrenziale, poi un vento fortissimo che ha sferzato Imola per buona parte della giornata. Sei mesi dopo la prima delle due alluvioni che hanno consegnato alla città il maggio più difficile della sua storia recente, ieri migliaia di famiglie hanno rivissuto l’incubo.

Alla fine, il bilancio parla di allagamenti diffusi tra le vie Tiro a segno e Graziadei (rimaste chiuse al traffico per alcune ore), con un centinaio di abitazioni in zona Rivazza senza energia elettrica fino al primo pomeriggio, un’area Lungofiume sempre più martoriata (distrutti gli orti comunali) e l’acqua del Santerno che ha invaso il paddock 2 dell’Autodromo. Danni (limitati) anche nella sala macchine della piscina comunale.

Come confermato già in mattinata dal sindaco Marco Panieri, a differenza di quanto accaduto a maggio nelle frazioni della Bassa stavolta non si sono registrate rotture degli argini. Tuttavia, la forte pioggia caduta tra la Vallata del Santerno e l’Appennino toscano che si è riversata nel fiume ha portato una piena superiore a quella di maggio e a quella del 2014.

I timori erano cominciati giovedì sera, dopo che nel pomeriggio era stata diramata un’allerta arancione lunga due giorni per vento e piene dei fiumi. Attorno alle 22.30, dopo un incontro con l’ufficio della Protezione civile che segue il Santerno, il sindaco Panieri si era rivolto ai cittadini via social. E aveva chiesto loro, a fronte di un livello idrometrico nell’Appennino in rapida crescita tra Firenzuola e Borgo Tossignano, di stare lontano dal fiume.

Sono seguite ore di grande ansia, prima che attorno all’1 di notte la situazione iniziasse lentamente a migliorare. Alle prime luci del giorno, lo scenario ricordava da vicino quello dello scorso maggio. In via Graziadei, in particolare, il ritorno delle fognature troppo piene, attraverso i tombini e le valvole, ha allagato le cantine di numerose abitazioni. Il Comune ha assicurato che interverrà a breve attraverso un progetto finalizzato a migliorare la situazione, potenziando e incrementando il numero di valvole più efficaci per bloccare il ritorno dell’acqua.

Anche l’Autodromo è stato di nuovo invaso dall’acqua, al punto che all’alba i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per salvare una ragazza, una guardia giurata, in servizio all’interno della struttura. Negli spazi ai piedi della Rivazza, in mattinata il sindaco Panieri ha fatto il punto con i tecnici e la Protezione civile. C’era anche Fabio Bacchilega, presidente del Con.Ami. Sulla scorta di quanto accaduto a maggio, già da tempo il Consorzio stava infatti lavorando a un piano per mettere in sicurezza l’area in circostanze come queste. Accompagnato dal referente locale di Fratelli d’Italia, Nicolas Vacchi e da Francesco Sassone, è arrivato sul posto il viceministro alle Infrastrutture, il bolognese Galeazzo Bignami, al quale il primo cittadino ha illustrato il progetto di rafforzamento del muro esterno del paddock, inoltrato alla struttura commissariale, e accennato l’ipotesi di un progetto di potenziamento delle casse di espansione sia naturali che con i cavatori, per il quale è stato avviato il confronto con la Regione.

"È necessario che le autorità locali operino velocemente per la messa in sicurezza del territorio – punge Bignami via social al termine del sopralluogo –, altrimenti tutto il lavoro che stiamo facendo col generale Figliuolo sarà vanificato".

Poi, nel primo pomeriggio, a bordo di un elicottero dei vigili del fuoco, insieme a una squadra specializzata, il sindaco Panieri ha sorvolato tutta l’area del Santerno nel territorio comunale, per vedere i luoghi più colpiti. In serata, sempre dal primo cittadino, il doveroso messaggio di ringraziamento alla macchina operativa.

Enrico Agnessi