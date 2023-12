Esondazioni, ecco i nuovi aiuti

Continua l’impegno del municipio di Casalfiumanese a sostegno dei residenti e delle imprese che hanno subito danni agli immobili e ai beni mobili durante l’alluvione della scorsa primavera e la piena del Santerno del novembre passato.

Contributi economici forfettari una tantum, finanziati con le risorse provenienti dalle donazioni ricevute dai privati cittadini durante le fasi più delicate dell’emergenza, da richiedere fino al prossimo 27 gennaio tramite l’apposita modulistica disponibile sul portale web dell’ente. Una mano tesa nel tentativo di contenere, almeno in parte, i costi sostenuti per rimuovere acqua, fango e detriti e per riparare finiture interne ed esterne delle abitazioni.

Ma anche serramenti, impianti, ascensori, montascale e per il ripristino o la sostituzione di beni mobili. Spazio, quindi, ad una sola richiesta di contributo per ogni singola unità immobiliare ubicata nelle zone colpite del territorio casalese.

Il monte totale delle risorse stanziate supera i 13mila euro di cui 5mila destinati alle attività e poco più di 8mila a favore dei privati. Per ciascuna categoria di beneficiari, in base alla graduatoria predisposta dalle aree segreteria e tecnica del comune, l’importo del gettone attribuito è stimato in 250 euro.