Esperti a confronto sulle guerre in corso

La guerra Russia-Ucraina, i fragilissimi equilibri in Medio Oriente, le vicende della Nato. Sono stati questi i temi centrali di una serata-conferenza organizzata dai Lions di Castel San Pietro Terme che si è svolta al ristorante castellano La Torretta. Di assoluto prestigio gli ospiti della serata, introdotti dal Presidente del Lions Club Castel San Pietro Terme Nicolas Vacchi e dal socio del club Antonio Olivieri che hanno messo sul tavolo gli argomenti della serata presentando un quadro internazionale, fra diritto e mass media, con particolare riferimento ai conflitti odierni, la situazione israelo-palestinese, la guerra fra Russia e Ucraina, le vicende della Nato e dei vari attori della politica internazionale.

Tra gli intervenuti alla serata-conferenza sviluppatasi poi come una vera e propria tavola rotonda, il direttore di Lanterna Web Alessandro Verrelli, la Presidente del Comitato Gemellaggi del Comune di Imola Annalia Guglielmi, Martin Miszerak, in passato Visiting Lecturer alla Renmin Business School in Beijing (Pechino) è ora docente alla China University of Hong Kong, e il Tenente Davide Nanni, delegato dell’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valore militare della delegazione bolognese. Piena soddisfazione a fine conferenza da parte del Presidente del Lions di Castel San Pietro Nicolas Vacchi: "Fra gli scopi del Lions International c’è esattamente questo: creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo, promuovere i princìpi di buon governo e di buona cittadinanza, prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità, ed anche stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico. Penso proprio – è stata la chiosa finale di Vacchi -, che con la presenza degli illustri ospiti che hanno accettato il nostro invito a partecipare alla serata incentrata sulla guerra Russia-Ucraina, sulla situazione in Medio Oriente e sull’ampio tema della Nato abbiamo perseguito queste importanti finalità, potendo riflettere sul mondo e sui fenomeni che lo caratterizzano, con uno spirito di dialogo e confronto aperto".

