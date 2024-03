Esperti a convegno alle Terme. Medici e pazienti a confronto sulle cure per la fibromialgia

Medici, pazienti e professionisti seduti tutti intorno allo stesso tavolo con l’obiettivo di fornire un aggiornamento sulla fibromialgia e sulle opportunità legate alle corretta e appropriata gestione della malattia attraverso i servizi offerti in convenzione con il servizio sanitario nel circondario imolese. Importante appuntamento quello previsto oggi alla Sala Convegni delle Terme di Castel San Pietro che ospiterà un evento organizzato da Amrer, l’ Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna. In Italia la fibromialgia è purtroppo in vertiginoso aumento, e si calcola che ad oggi i pazienti che ne sono affetti superino i due milioni. Dopo il Covid-19, poi, il rischio di fribromialgia è diventato cinque volte più alto rispetto al pre-pandemia, e anche per questo medici e studiosi raccomandano grande attenzione per una malattia ‘invisibile’ che proprio per questo motivo spesso necessita di anni prima di arrivare ad una diagnosi, finendo così per compromettere per anni la qualità di vita di chi ne è affetto. L’evento ospitato dalle Terme di Castel San Pietro sarà gratuito e aperto al pubblico, comincerà alle 10 e si protrarrà fino alle 13, e sarà di fatto un’occasione unica per i partecipanti di interagire e confrontarsi direttamente con i professionisti, scambiando esperienze e rafforzando le reti di supporto. Per chi non potrà invece partecipare in presenza, sarà possibile seguire l’intero incontro in diretta streaming attraverso i canali Amrer: sul sito, sulla pagina Facebook e su quella Youtube dell’associazione. Al dibattito parteciperanno professionisti dell’Ausl di Imola, reumatologi, terapisti antalgici, specialisti della nutrizione, psicologi, medici di base e fisioterapisti.

"Da tempo nella nostra piscina termale con acqua salsobromoiodica si svolgono percorsi per chi è affetto da fibromialgia – è la sottolineatura di Stefano Iseppi, amministratore delegato della società Terme di Castel San Pietro -. Si tratta di percorsi riabilitativi che hanno lo scopo di migliorare in modo naturale la sintomatologia dolorosa propria della patologia e di conseguenza la qualità della vita. Percorsi realizzati seguendo il protocollo della Regione Emilia-Romagna messo a punto grazie all’impegno dell’AMRER. Siamo pertanto molto lieti di ospitare questo importante appuntamento che rafforzerà ancor di più la nostra collaborazione con il sistema sanitario e l’Associazione dei malati reumatici della nostra regione".

Claudio Bolognesi