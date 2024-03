Esposta ‘L’arte del ferro battuto’ di Ricci Lucchi

Una mostra per celebrare ‘L’arte del ferro battuto’ di Alvaro Ricci Lucchi (nella foto). Tempo di eventi collaterali per la 99esima edizione della ‘Sagra del Raviolo’ di Casalfiumanese. Così, dal 15 al 18 marzo presso la sala consiliare del municipio di piazza Cavalli, ecco l’attesa esposizione del noto artista imolese (è sua l’opera del Premio alla Carriera ‘Domenico Dadina’ che viene consegnata ogni anno a uno sportivo di grido dall’ex Davis Man Massimiliano Narducci, ndr) pluridecorato interprete della specialità a livello mondiale. Inaugurazione fissata in agenda alle ore 18.30 del 15 poi aperture al pubblico dalle 10 alle 20 il 16 e 17 e dalle 9 alle 12 il 18 marzo (info 328.0328317 – segreteria@comune.casalfiumanese.bo.it).