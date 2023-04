Essere genitori con una lesione al midollo

‘Diventare mamma e papà dopo una lesione al midollo spinale’ è il titolo dell’incontro aperto pubblico organizzato dall’istituto di Montecatone in occasione della Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale. L’appuntamento, martedì 4 aprile alle 16, sarà condotto da Laura Simoncini (foto), direttrice dell’Unità spinale della struttura imolese.

"L’iniziativa nasce dalla volontà di dare voce alle persone con lesione al midollo spinale che hanno realizzato o che stanno realizzando il loro progetto di genitorialità – spiega Simoncini –. Obiettivo dell’incontro è dimostrare che è possibile essere genitori felici e responsabili nonostante una disabilità, un’occasione preziosa per ritornare su tematiche di cui abitualmente la società discute poco".

Essere genitori, infatti, è evidentemente un desiderio comune a molte persone. Ma come ricordano da Montecatone, per chi ha subito una lesione al midollo spinale può rappresentare una sfida particolare che richiede un’adeguata preparazione. All’incontro interverranno anche alcuni ex pazienti della struttura imolese che hanno già affrontato la sfida, desiderosi di condividere testimonianze ed esperienze non solo emotive ma anche organizzativo-logistiche.

La Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale, che si celebra ogni anno, è stata istituita nel 2008 per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’inclusione, sui problemi che le persone con lesioni midollare affrontano quotidianamente e sulle sfide che devono superare per vivere una vita piena e soddisfacente.