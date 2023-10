Estensione di ’Zona 30’. L’opposizione non ci sta: "Decisione ideologica"

"Più che sicurezza stradale e del territorio, questa è l’ennesima beffa ai danni di cittadini e utenti della strada, che già avevano una corretta limitazione con il limite dei 50 nel territorio urbano". Così Prima Castello commenta la decisione della Giunta Tinti di ampliare la “zona 30“ a Castel San Pietro e a Osteria Grande, criticando una scelta ritenuta dal gruppo d’opposizione "ideologica e demagogica, come ormai la sinistra ci ha abituato". Una scelta, secondo i consiglieri Luca Morini e Giovanni Bottiglieri che, "per incentivare un tipo di viabilità limitato e condizionato da fattori metereologici arriva a imporre una riduzione generalizzata di limiti di velocità che erano già più che adeguati alla maggior parte dei tratti stradali di interesse del provvedimento".

Secondo Prima Castello l’iniziativa “Castello città 30“ è "un danno per i cittadini e un provvedimento che non risolverà il tema della sicurezza. Basta notare che via Scania e viale Moro sono stati esclusi dal provvedimento per comprendere come la motivazione di questa imposizione di viaggiare a velocità lumaca sia motivata da altro", attaccano, prima di rendere più mirata la critica. "Si tratta di una scelta che creerà problemi da un lato ai lavoratori, ai genitori e ai cittadini, che difficilmente riusciranno a rispettare il limite in strade larghe e lontane da plessi scolastici, come viale Roma, e dall’altro anche alle forze dell’ordine, che saranno alle prese con difficoltà tecnico-operative non indifferenti per far rispettare la diminuzione del limite rispetto a quanto fissato nel codice della strada per i percorsi urbani come indicazione normativa di carattere generale". Non sono bastati "il sondaggio di Cna e la raccolta firme nel Comune di Bologna con più di 1500 adesioni contro il provvedimento dei 30 chilometri orari, che ha mostrato come circa il 75% degli intervistati aveva un’opinione negativa, per far ragionare il Comune, che si è accodato al furore ideologico della sinistra – sottolineano Morini e Bottiglieri –. Sarebbe stato più opportuno che il Comune avesse pensato a far ripartire i lavori abbandonati in commissione lavori pubblici nel 2020 sulla sicurezza di via Moro e Scania. Come dichiarato dal viceministro Bignami, “il modello città 30 rischia di tradursi o in un multificio o in una norma non sanzionata“".

Claudio Bolognesi