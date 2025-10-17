Estetista abusiva in un garage Acer a Imola: blitz della Finanza

Imola (Bologna), 17 ottobre 2025 - Una normale abitazione trasformata in un centro estetico improvvisato. È quanto hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Bologna, a seguito di una segnalazione della polizia locale del Nuovo Circondario Imolese. L’attività illecita si svolgeva all’interno di un garage, concesso in locazione dall’Acer, dove una donna italiana esercitava in maniera completamente abusiva la professione di estetista, senza alcuna autorizzazione e totalmente sconosciuta al fisco.

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla procura della Repubblica di Bologna, i militari della compagnia di Imola hanno effettuato l’accesso nei locali, trovando un ambiente allestito come un vero e proprio studio estetico ma privo di qualsiasi certificazione. Nel corso del controllo sono stati recuperati documenti extracontabili che attesterebbero l’esistenza di una clientela abituale e di ricavi mai dichiarati. All’interno del garage sono stati rinvenuti circa 2.400 strumenti e prodotti per trattamenti estetici – tra lime, spugne, smalti, pad e kit dual form – tutti privi di attestazioni sulla sicurezza e sull’origine, motivo per cui sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Le irregolarità riscontrate sono numerose e spaziano dall’assenza di autorizzazioni commerciali all’inosservanza delle norme igieniche e di sterilizzazione, fino alla gestione non conforme dei rifiuti considerati pericolosi. Le sanzioni amministrative previste vanno da 2.048 a oltre 31mila euro, alle quali si sommeranno quelle relative all’evasione fiscale.