European Le Mans Series. È il giorno della ‘4 Ore’

Una gara di pura adrenalina in cui strategie, affidabilità e talento dei piloti saranno messi alla prova. Dopo le qualifiche – interrotte per oltre mezz’ora nel primo pomeriggio di ieri per il tampo – e le gare delle serie minori di ieri, oggi è il giorno della ‘4 Ore di Imola’, terzo appuntamento stagionale della European Le Mans Series. Un mix di prototipi LMP2 e vetture Gran Turismo GT3 che daranno spettacolo. Il programma odierno prevede, alle 9, l’antipasto affidato alla Clio cup series. Poi dalle 9.50 alle 10.30 la pit walk della Elms, accompagnata da una sessione di autografi. Griglia aperta dalle 11 alle 11.40 poi, alle 12, il via alla gara che terminerà alle 16. Sono 130 i piloti che si daranno battaglia nelle categorie LMP2, LMP3 e LMGT3, con dieci piloti italiani che andranno a caccia del podio. È possibile acquistare i biglietti sul sito Ticketone.it e nella biglietteria al museo Checco Costa. La gara sarà preceduta dall’Inno di Mameli, eseguito dalla cantante imolese Giada Maragno, con la coreografia delle ragazze della scuola di pallavolo Diffusione Sport, che porteranno in pista una grande bandiera tricolore.

La European Le Mans Series apre un mese di luglio che poche volte è stato così ricco per l’Enzo e Dino Ferrari. Sabato 12 c’è infatti il concerto di Max Pezzali, mentre domenica 13 sarà la volta dell’atto finale del Giro d’Italia donne. E ancora, domenica 20, di nuovo grande musica con lo show degli AC/DC, che torneranno in Autodromo a dieci anni di distanza dalla loro ultima esibizione in riva al Santerno. Dal 25 al 27 luglio, l’Enzo e Dino Ferrari ospiterà la quinta edizione dell’Imola Classic, un evento imperdibile per gli appassionati di motorsport storico. Il 31 luglio spazio invece alla prima giornata dell’Aci racing weekend, che andrà avanti in Autodromo fino a domenica 3 agosto.

Nel corso del mese di luglio, anche tre aperture al pubblico: domani e lunedì 28 via libera ai pedoni dalle 18.45 alle 20.45. Martedì 29, sempre allo stesso orario, disco verde per i ciclisti.