European Le Mans Series. I motori tornano in pista

Salutato il Tour de France, per l’Autodromo è di nuovo tempo di motori. Nel fine settimana, all’Enzo e Dino Ferrari vanno in scena i protagonisti della ‘4 Ore di Imola’, terzo round dell’European Le Mans Series, uno dei più prestigiosi campionati a quattro ruote a livello internazionale.

Domani entrata libera nel paddock dalle 16.30 alle 19, mentre sabato e domenica l’ingresso è a pagamento. Biglietto premium (abbonamento sabato e domenica - paddock pitwalk e gridwalk incluso) 17 euro; biglietto discovery (abbonamento sabato e domenica - paddock incluso) 12 euro. Prevendita su Ticketone.it. In funzione in tutte e tre le giornate la Fanzone Elms, con iniziative, intrattenimento e food truck.

La griglia di partenza della 4 Ore di Imola vedrà al via 43 vetture (14 LMP2, 8 LMP2 Pro/Am, 10 LMP3, 11 LMGT3) e 128 piloti, tra cui cinque vincitori della ultima 24 Ore di Le Mans: Nicklas Nielsen (Ferrari AF Corse - Hypercar), Oliver Jarvis (United Autosports - LMP2), Bijoy Garg (United Autosports - LMP2), Francois Perrodo (AF Corse - LMP2 Pro/Am) e Nico Varrone (AF Corse - LMP2 Pro/Am). I 128 piloti e le 28 squadre rappresenteranno 30 nazioni diverse, con l’Italia al via con quattro squadre e sette piloti. Grande attesa anche per le categorie LMP2, LMP2 Pro/AM e LMGT3.

Il weekend della 4 Ore di Imola, la cui gara scatterà domenica alle 11.30 e che vede nel programma anche la disputa delle categorie di supporto Porsche Carrera Cup Benelux e Supersport/X-GT4, sarà preceduto oggi da una giornata di test.