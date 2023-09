Eva Morbidelli entra in Consiglio Comunale a Imola

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di martedì è avvenuta la surroga del consigliere dimissionario Davide Belluzzi, che nel 2019 era stato eletto nella lista ‘Uniti al Centro per Castello’. Al suo posto è entrata in Consiglio Comunale Eva Morbidelli, della stessa lista. Laureata in medicina veterinaria, Morbidelli lavora in un’azienda del territorio. Il sindaco Fausto Tinti e il presidente del Consiglio Comunale Tomas Cenni hanno dato il benvenuto alla neo-consigliera consegnandole la spilla con il leone rampante che regge il vessillo con la scritta ‘Libertas’, che caratterizza lo stemma della città, che viene donata a tutti gli amministratori comunali.