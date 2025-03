Evacuati dalle case, molti sono rientrati

Dei 35 sfollati in via Pieve Sant’Andrea, a cavallo tra Imola e Casalfiumanese, oltre la metà sono rientrati nello loro abitazioni. Sono invece una decina i residenti che ancora si trovano fuori casa, molti di loro per precauzione. Alcuni che vivono nel centro abitato, durante la giornata di maltempo di venerdì, avevano scelto una sistemazione autonoma dopo le raccomandazione del Comune di Imola, arrivata a seguito di una frana che ha colpito la strada, l’unica che collega la frazione di Ponticelli alla Montanara. Chi in albergo, chi dai parenti.

La via è infatti stata colpita da uno smottamento che ha aperto l’asfalto in diversi tratti. Tanto che nei prossimi giorni verranno fatte da parte dell’amministrazione comunale delle perizie con i geologi per capire il problema e come si può intervenire per risolverlo. Il sindaco Marco Panieri si era subito attivato con un’ordinanza che raccomandava, in via precauzionale, per 48 ore l’evacuazione dalle abitazioni situate lungo la via Pieve Sant’Andrea a monte del tratto di strada interessato dal movimento franoso. Rientri che sono iniziati nella giornata di ieri.

n. m.