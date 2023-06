Evade dai domiciliari e finisce nei guai

Un 49enne italiano dal 4 gennaio ai domiciliari per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti è stato colpito da un aggravamento della misura cautelare: il tribunale di Bologna ha infatti commutato gli arresti in reclusione. L’uomo era stato infatti controllato – come accade in questi casi – dalla polizia: in un’occasione era stato trovato in casa ma in compagnia di persone con precedenti per spaccio di droga. Nel secondo caso invece aveva accompagnato una amica in commissariato perché lei doveva presentare una denuncia di smarrimento. In altre parole, era evaso dai domiciliari. Quindi è arrivata l’ordinanza del giudice: è in carcere alla Dozza.