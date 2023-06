Eventi culturali, l’impegno della Diocesi

La Diocesi di Imola ha deciso di allestire, nel cortile d’onore di Palazzo Monsignani, in via Emilia 69, uno spazio per eventi culturali. Questo spazio sarà a disposizione, a fronte di una compartecipazione alle spese, fino a metà settembre. L’allestimento messo a disposizione include un palco 6×8 metri, due piantane con fari a led, 250 sedie, un quadro elettrico certificato per l’allaccio alla corrente. Per poter utilizzare gli spazi è obbligatorio farne richiesta alla Diocesi di Imola (via mail all’indirizzo [email protected]) indicando la data, gli orari, un referente con i relativi contatti e presentando il programma ed eventuali ospiti.