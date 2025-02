Eventi e comunicazioni. Nasce la chat comunale

Il Comune lancia il proprio canale WhatsApp ufficiale, con l’obiettivo di potenziare l’efficacia e l’immediatezza delle comunicazioni istituzionali. I cittadini potranno avere sul proprio smartphone informazioni di pubblica utilità, aggiornamenti in tempo reale e comunicazioni urgenti relative a situazioni di emergenza, lavori stradali, interruzioni dei servizi e altri eventi rilevanti per la vita quotidiana. L’iscrizione al canale è gratuita e può essere effettuata autonomamente tramite il link https://whatsapp.com/channel/0029Vazlkqg90x2nP73LsK0d. Gli utenti potranno iscriversi e cancellarsi in qualsiasi momento, garantendo totale libertà di utilizzo. Il canale WhatsApp non prevede risposte dirette ai messaggi, ma gli utenti potranno esprimere il proprio feedback tramite le reazioni con le emoji. La privacy è tutelata: i dati personali e i numeri di telefono non saranno mai visibili né condivisi, neppure durante l’utilizzo delle reazioni. "E’ primo passo per la realizzazione di una delle nostre linee di mandato: la partecipazione dei cittadini – afferma la Sindaca Marchetti –. Crediamo che questo strumento, facile da usare e già familiare per la maggior parte di noi, rafforzi il legame tra l’Amministrazione e la comunità. Siamo convinti che favorire la trasparenza e la partecipazione civica migliori la qualità della vita".