Eventi e viabilità, le sfide del 2024: "Serve un nuovo piano sosta"

Anno nuovo, esigenze nuove. Hanno le idee chiare, gli imolesi, sulle priorità del 2024 appena cominciato. Nonostante buona parte dei residenti evidenzi un miglioramento della città di Imola, non mancano però i problemi. "Penso che a livello di eventi ci siano stati cambiamenti significativi, Imola si sta ripopolando di iniziative e vorrei continuasse così – sottolinea Lorenzo Vittorio Vignini –. Ma c’è ancora tanto da fare. Dal punto di vista dei servizi occorre fare tanti passi avanti. Penso che ci siano dei problemi che ci si porta dietro da un bel po’ di tempo, come per esempio quello dei parcheggi. Da abitante del centro, a volte ci metto un quarto d’ora per trovare un posto. È un problema ancora irrisolto". Vignini esprime perplessità anche in merito al ponte della Tosa. "Trovo assurdo che dobbiamo utilizzare un percorso così stretto per spostarci da una parte all’altra della città. Più che agevolare il traffico, crea spesso file infinite".

"Secondo me Imola è migliorata moltissimo e spero che continui verso questo obiettivo, sfruttando specialmente l’Autodromo – spiega invece Beatrice Lanzoni –. Da donna, però, vorrei si facesse di più per la sicurezza, installando altre telecamere. Noi ragazze ci sentiamo più esposte ai pericoli".

Il maggior coinvolgimento della città nelle attività di intrattenimento e turismo è quindi apprezzato, ma non sufficiente per fare di Imola una città a misura di tutti i cittadini.

"Secondo me – spiega Lorenzo Marchetti – la questione riguarda il target di cittadini a cui ci si rivolge. Sicuramente il calo demografico avvenuto negli ultimi anni non aiuta. Ciò che non cambia è che si offrono servizi a persone di una certa età piuttosto che ai più giovani. Il centro storico rappresenta un emblema chiaro di ciò che ho appena detto". Ma cosa si potrebbe fare per migliorare? "Il centro storico deve diventare il motore della città – prosegue Marchetti – sia per l’economia sia per la cultura con l’obiettivo di arginare una ’desertificazione’ che è già in corso. Io lavoro da casa, sarebbe interessante sfruttare qualche locale del centro storico creando spazi delegati ai professionisti e magari collegati a un bar. Spazi che diventino attrattivi anche per chi abita nei comuni limitrofi. A parere mio, è necessario invogliare le persone a stare in centro adattandosi ai nuovi contesti".

Anche attività per le famiglie possono essere utili, particolarmente quelle ricreative. "Bologna punta sempre più spesso su locali dove i bambini possono esprimere il loro lato artistico seguiti da professionisti del settore – ribadisce Marchetti –. Inserire attività di questo tipo in centro a Imola è necessario. Non bastano più gli eventi, ci vuole qualcosa di più".

Non solo economia, ma anche solidarietà. La proposta di Alfonso Bottiglieri, a tal proposito, va oltre e riguarda la comunità in senso stretto. "Penso che Imola sia una città che faccia di tutto per offrire servizi ai cittadini e risolverne i problemi – dice –. Ma se dovessi chiedere qualcosa alla mia città, sarebbe quella di stare sempre più vicino alle persone bisognose. Negli ultimi anni si sono verificati una serie di eventi che hanno radicalmente cambiato ciò che ci circonda. Le persone possono avere bisogni materiali e anche psicologici o anche solo di compagnia. Le associazioni hanno tanto bisogno di persone che donano il loro tempo per il prossimo".