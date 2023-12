Eventi, sapori e musica. Il centro si veste a festa per l’arrivo del Natale

A Castel Guelfo è già tempo di Natale. Da questo pomeriggio al 6 gennaio, grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Franceschi e la Pro Loco, spazio al ricco cartellone di eventi, spettacoli e iniziative targato ‘Colori e Sapori di Natale’. Partenza all’insegna della raffinatezza con ‘Calici in Borgo – Christmas Edition’, in programma dalle 16 in poi sotto ai portici del centro e in Piazzale Dante Alighieri, tra wine market, fiori, idee regalo e abbigliamento. Ma anche laboratori e animazione per i più piccoli, set fotografico a tema e gazebo riscaldati. Il 3 si replica con ‘Christmas Carol & Accensione Luminarie’ lungo un percorso itinerante, arricchito dalle note in musica della banda di Castel San Pietro, che collega Palazzo Malvezzi al borgo. Tappa domenicale di ‘Calci in Borgo’ poi, a seguire, polenta, salsiccia e patatine fritte preparate dai volontari della Pro Loco. Durante le due giornate, inoltre, i bambini potranno ritirare le letterine da spedire a Babbo Natale.

Una settimana di pausa poi il 10, con ritrovo alle 7.45 in Piazzale Dante Alighieri, pronta una splendida gita a Trento per i mercatini di Natale. L’opportunità di visitare le affascinanti casettine in legno addobbate che riempiono Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti fino al suggestivo momento dell’accensione delle decorazioni luminose e del tradizionale albero natalizio. Rientro previsto in serata (info al 327.4033443). Menù ricchissimo il 17 in via Gramsci e Piazza XX Settembre. Tappa guelfese mattutina di ‘Botteghe e Presepi’, all’interno del format circondariale ‘Be in Wonderland 2023’, con una passeggiata nel centro storico per scoprire i racconti sulle botteghe artigiane. Il traguardo? In municipio per ammirare la mostra di presepi artistici allestita in collaborazione con l’Associazione Volontari. Da non perdere i ‘Mercatini & Botteghe di Natale – La via degli elfi’ con laboratori per bambini e artisti di strada.

In parallelo, alle 11.30, il saggio degli alunni della scuola materna ‘Madonna della Pioppa’ con lo stand gastronomico della Pro Loco in funzione all’ora di pranzo. Pomeriggio aperto dallo spettacolo ‘Segni particolari…Babbo Natale’ a cura di Officine Duende poi saggi e canti degli allievi della primaria ‘Papa Giovanni Paolo II’ e l’arrivo di Babbo Natale insieme ai suoi aiutanti. Un’apparizione da festeggiare a colpi di pandoro e panettone, offerti da Coop Reno, e sorsi di cioccolata calda, thè e vin brulè distribuiti dalle associazioni del paese. Volatone finale delle feste il 31 nello spazio ricreativo Arca di via Stradone con il ‘Cenone di Capodanno in Musica’, in compagnia di Luca Orsoni e Morena Band, e il 6 gennaio con ‘Arriva la Befana’. Giochi, animazione e gli immancabili bolidi a due ruote del Faithful Motoclub Castel Guelfo per distribuire a tutti i bambini presenti le calze dei dolci.

Mattia Grandi