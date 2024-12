Evento all’Osservanza . I Veterani dello Sport premiano gli studenti: "Campioni nella vita"

E’ stato un successo il tradizionale evento di fine anno ‘Cultura e Sport Imolese’ organizzato dalla locale sezione dei Veterani dello Sport. Ieri mattina tanti giovani si sono dati appuntamento al Teatro Osservanza di Imola per l’edizione numero 52 di una manifestazione che da tempo celebra il connubio tra la sana pratica sportiva e la formazione didattico-culturale. Giovani atleti di casa sotto ai riflettori, grazie alla positiva alchimia tra i risultati ottenuti in campo e quelli conseguiti tra i banchi di scuola, insieme a tanti campioni affermati. Programma che vince non si cambia così il sodalizio guidato dal presidente Giovanni Mazzini ha consegnato quattro premi d’onore ad altrettanti protagonisti. ‘Atleta dell’anno’ la pallavolista 26enne Sofia Cavalli, capitana della Clai Imola Volley neopromossa in serie A2. Titolo di ‘Pioniere dello Sport’ a Corrado Bertuzzi, per quattro decenni alla presidenza della Tozzona Pedagna di calcio, mentre la targa ‘Sport(iva)mente’ è finita nelle mani della marciatrice imolese classe 2008 Beatrice Palmonari tesserata per l’Atletica Lugo. Gloria anche per Mattia Zaccarini, ‘Atleta emergente’ del 2024, talento di lotta greco-romana dell’Unione Sportiva Imolese Lotta. Premio pure per la ‘Scuola Longzhao Imola’ di kung-fu alla prese con i festeggiamenti per il ventesimo anno di attività. Tanti applausi anche per l’ospite d’onore Luigi Samele, schermidore delle Fiamme Gialle con due medaglie d’argento e altrettante di bronzo ai Giochi Olimpici senza dimenticare i tre gradini più alti del podio agli Europei. In platea, insieme al sindaco Marco Panieri ed al suo vice Fabrizio Castellari, tanti studenti delle scuole locali.

Mattia Grandi