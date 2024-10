"Evento importante, valorizza il territorio"

"È la terza volta che partecipo a Baccanale: le prime due da visitatore, mentre oggi direttamente in cucina. E per me è un grande onore, perché questo evento incarna un obiettivo che sposo anche e soprattutto al mio ristorante: la valorizzazione del territorio". Parola di Roberto Valbuzzi, noto volto televisivo e chef del ristorante Crotto Valtellina di Malnate (Varese), protagonista lo scorso fine settimana di una speciale cena, nella tensostruttura in piazza Matteotti, che ha deliziato gli ospiti con piatti raffinatissimi, celebrando la cultura gastronomica italiana e l’importanza dell’olio extravergine di oliva (tema del Baccanale) nella tradizione culinaria.

"Ho preparato tre portate – prosegue Valbuzzi – per raccontare l’Emilia-Romagna, utilizzando ingredienti che uniscono, con un filo d’olio come tema portante della serata". Quanto all’oro verde, che come detto è al centro del Baccanale di quest’anno, "il mio rapporto con l’olio extravergine di oliva è estremamente simbiotico – aggiunge lo chef –. È una fonte aromatica fondamentale nella nostra cucina, usato pre, durante e dopo tutte le portate, dall’antipasto al dessert, compreso il gelato". Il Baccanale continuerà ad animare la città ancora alcuni giorni. Fino al 10 novembre è possibile degustare nei 33 ristoranti aderenti i menu creati per l’occasione con l’obiettivo di esaltare l’olio d’oliva. "Imola si conferma una vera capitale dell’enogastronomia, capace di raccontare e vivere l’eccellenza del nostro territorio – commenta il sindaco Marco Panieri –. Lo scorso fine settimana abbiamo celebrato la qualità e la cultura del gusto in tutte le sue forme, attirando visitatori da fuori città e dando lustro al nostro centro storico".