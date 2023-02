Evita un’auto e precipita nel canale: illeso

Poteva sicuramente avere conseguenze peggiori l’incidente avvenuto ieri mattina intorno alle 11.45 sulla provinciale Selice, al confine tra le province di Bologna e Ravenna. Una Volvo, per evitare un’altra vettura, è infatti terminata nell’adiacente canale dei Molini, sfondando il guard-rail di un ponticello di accesso a un’area produttiva. Illeso il conducente della vettura svedese, D. F. di 35 anni di Massa Lombarda.

L’incidente è accaduto al chilometro 18,550 della provinciale, all’altezza dello stabilimento di Conserveitalia. Secondo i rilievi della polizi alocale di Imola, la Volvo del massese stava procedendo sulla Selice in direzione di Imola. Da via Palmiera, laterale della Selice, si è immessa una vettura che ha impegnato, appunto, la corsia di immissione in direzione di Imola e poi, alll’improvviso, ha tagliato la strada alla Volvo.

Il conducente ha quindi sterzato alla propria sinistra, per evitare l’impatto, e in questa manovra ha urtato una Punto (guidata da D.G., 22enne di Conselice) che la precedeva e che stava svoltando verso la Yoga Conserveitalia. Poi ha sfondato la barriera di protezione del ponticello di accesso a Conserveitalia ed è volata nel canale.

Mentre la Punto urtata si è fermata a pochi metri di stanza, la vettura che ha causato l’incidente ha proseguito la propria corsa. Immediata la richiesta dei soccorsi; sul posto sono andati i Vigili del fuoco e il 118 di Imola ed è stato allertato anche l’elisoccorso, visto che la dinamica del sinistro lasciava presagire esiti preoccupanti per gli automobilisti coinvolti. Il conducente della Volvo, semicapovolta nel canale, è però riuscito ad uscire con le proprie gambe dalla vettura. Non sembrava avere riportato alcuna lesione, ma comunque i sanitari lo hanno visitato per precauzione.

Spetterà alla polizia locale ora chiarire la dinamica dell’incidente. Indagini sono in corso per individuare l’auto che ha causato la carambola. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e hanno già qualche elemento in mano.

Il guidatore della Volvo deve comunque ringraziare la propria buona stella, perché se la sua vettura avesse deviato anche solo di pochi metri dalla propria traiettoria, avrebbe probabilmente colpito le strutture in cemento armato che sostengono il ponticello di accesso a Conserveitalia e l’urto avrebbe avuto conseguenze ben più consistenti.

ma. mar.