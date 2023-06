Il passaggio della volante del commissariato ha evitato un furto in un’automobile. È accaduto l’altra notte in via Musso: pioveva a dirotto e la pattuglia della polizia è andata a controllare il parcheggio, notando un’ombra che alla vista della vettura della Ps si è dileguata. Tornati indietro, i poliziotti hanno trovato una vettura con il vetro posteriore infranto: il mancato ladro aveva rotto il cristallo con un martello da carpentiere poi rinvenuto in un fosso poco distante. Trovata anche una bici tipo mountain bike da uomo, blu-argento di marca Trubbiani, con una patente rubata a Faenza l’1 giugno. La bici era probabilmente il mezzo con il quale l’individuo si era spostato a caccia di bottino. Dalla vettura non è risultato mancare nulla.