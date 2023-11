Ex bocciodromo, decolla il restyling. Maxi-progetto da 212mila euro

Nei giorni scorsi la sindaca Beatrice Poli e la sua giunta hanno presentato ai cittadini, nel corso di un incontro pubblico seguito da una cinquantina di persone, il progetto dei lavori di riqualificazione ad uso polivalente dell’ex bocciodromo di via Matteotti a Casalfiumanese. Un intervento dal costo complessivo di circa 212mila euro, spese tecniche, oneri ed iva compresi, suddiviso in due step. Da una parte le opere di efficientamento energetico dell’edificio, analizzate a fondo dallo Studio Cube dell’ingegnere Michele Castellari e affidate alla Nuova Gma, per una spesa di 62mila euro coperta in gran parte dai fondi Pnrr. Dall’altra, il restyling strutturale e architettonico dello stabile con adeguamenti antincendio e in termini di sicurezza portato avanti dai tecnici Gabriele Baccilieri, Claudio Gamberi, Maurizio Castellari e a carico dell’impresa Viola Costruzioni, per altri 150mila euro.

Un importo finanziato dalle casse del municipio (85mila) e dalla donazione del direttivo del Circolo Bocciofila (65mila). Ma come diventerà la nuova sala polivalente che sorge nel cuore del capoluogo? "Verranno rimossi i campi da bocce interrati e portata tutta la pavimentazione alla stessa quota – hanno raccontato la Poli ed i tecnici durante l’incontro pubblico –. Questo ci permetterà di avere uno spazio ampio e uniforme di più di 300 metri quadrati. Un’area adatta per eventi e spettacoli, intrattenimento o palestra per pratiche sportive dolci, adeguata ad ospitare fino a 200 persone".

E, infatti, è già partito il procedimento di valutazione dell’adeguamento antincendio, da sottoporre ai vigili del fuoco, che prevede la realizzazione di un’ulteriore porta di sicurezza nei pressi della zona dei bagni. "Pronto il rifacimento del blocco dei servizi igienici che saranno aumentati numericamente con l’aggiunta di alcune docce. Dotazioni utili alle attività ospitate nella sala ed agli utilizzatori del campetto da basket esterno che ospita squadre e giovani – continuano –. Rivisitata anche la logica del bar che, con questa nuova configurazione più funzionale, beneficerà di una sua possibile autonomia rispetto all’uso della sala polivalente". Cronoprogramma alla mano il prossimo 20 dicembre si procederà alla chiusura del bar per proseguire le lavorazioni che dovrebbero terminare attorno alla prima decade di maggio 2024.