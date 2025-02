Ex bocciodromo, scontro centrosinistra-sindaco

Una trentina di persone hanno preso parte, nei giorni scorsi, alla manifestazione organizzata dai gruppi di opposizione di Dozza davanti all’ex bocciodromo di Toscanella. Tra loro anche il consigliere regionale, a traino dem, Fabrizio Castellari. "Un momento di condivisione molto partecipato – scrive in una nota la segretaria della sezione dozzese del Partito Democratico, Anna Urbanek –. Si tratta di uno spazio per incontri e socializzazione, per giovani e anziani, che in passato ha rappresentato il centro del paese. Un posto creato, mantenuto e fatto crescere con sacrificio, passione e dedizione".

E ancora: "Dal 2020 la nostra comunità si è vista privare di quel luogo a causa di una ristrutturazione prevista, almeno sulla carta, della durata di un anno – ha aggiunto –. Ma dopo un lustro, svariate proroghe ed un raddoppio dei costi, tutto è ancora in alto mare senza alcuna certezza sulla data di riapertura". Poi l’affondo: "I cittadini sono stanchi di aspettare e pretendono, con un incontro pubblico, chiarimenti sullo stato dei lavori, sulle cause dei ritardi e sull’enorme aumento dei costi – sottolinea la Urbanek –. Necessaria anche una riunione dei gruppi consiliari e delle associazioni del territorio per definire insieme il bando per la gestione futura del posto".

Non solo. In un volantino pubblicato sui social, gli organizzatori hanno ricostruito le tappe della vicenda e i costi lievitati: "Ad agosto e fine dicembre 2024, in risposta a due interrogazioni della minoranza, è stato dichiarato che il termine ultimo per la chiusura dei lavori era il 31 dicembre scorso – attaccano –. Costi esorbitanti: si è passati dai 990mila euro di spesa complessiva prevista nel 2022 ai 1,8 milioni di costi reali dichiarati nel 2024". Una cifra che comprende fondi regionali (495mila), l’accensione di un mutuo per il Credito Sportivo (908mila) e fondi comunali (436mila).

Non si fa attendere la replica dell’amministrazione guidata dal sindaco Luca Albertazzi: "L’immancabile polemica di chi si sofferma sull’ex bocciodromo di Toscanella proprio a ridosso del termine di un cantiere che ha vissuto sviluppi comuni a tante altre realtà italiane – rispondono dal municipio –. Dalla delicata uscita dalla pandemia ai rincari dei costi delle materie. Siamo davanti al tentativo, evidentemente strumentale, di dipingere un’amministrazione non trasparente, autolesionista e poco impegnata a portare a compimento i cantieri del territorio".

Ma non è tutto: "Si rileva anche una scarsa conoscenza delle procedure e normative che regolano l’evoluzione di un cantiere di un’opera pubblica ed i suoi ruoli. Il confine normativo è chiaro e netto tra politica e tecnici – rimarcano dal Comune –. La data di fine lavori? E’ soggetta a verifiche da parte della direzione dei lavori e non esclude successive finiture e collaudi prima di avere a disposizione il manufatto. L’evoluzione del cantiere dell’ex bocciodromo, struttura obsoleta con presenza di amianto che diventerà un polo moderno e polifunzionale, è condivisa con la Regione che co-finanzia l’opera. Decisioni, proroghe e rifinanziamenti sono stati sempre rendicontati agli uffici di viale Aldo Moro".