Ex bocciodromo verso il bando. La casa dello sport per tutte le età

Sono state approvate nella seduta del consiglio comunale di ieri sera, ma con tre voti contrari dell’opposizione e un’astensione, le linee di indirizzo per dare forma in tempi brevi all’avviso pubblico di affidamento in concessione del servizio di gestione del nuovo centro sportivo polivalente di Toscanella di Dozza. Una tappa importante, il passaggio in consiglio, lungo il percorso che porterà alla riapertura dell’ex bocciodromo di via Amendola, recuperato funzionalmente e ampliato per garantire la pratica di un’ampia gamma di attività sportive per un’ampia fascia di popolazione.

Una struttura da circa 900 metri quadri di superficie totale, di cui oltre 500 destinati allo sport anche agonistico, completamente accessibile alle persone disabili. Spazi che comprendono pure moderni spogliatoi per atleti e arbitri, servizi igienici, sala da pronto soccorso, vari uffici e depositi, ampia zona bar e un ambiente ricreativo a disposizione di giovani e anziani. Dal dettaglio delle indicazioni diramate dalla giunta guidata dal sindaco Luca Albertazzi a carico del futuro gestore emerge, in primis, la necessità di programmare, organizzare e coordinare nel rispetto degli obblighi di legge tutte le attività di natura sportiva, sociale e ricreativa in rotazione nello stabile. Ma anche promuovere al meglio l’impianto con i suoi servizi. Senza dimenticare le responsabilità di apertura, chiusura e sorveglianza da abbinare alla conduzione dell’impiantistica tecnica, alla pulizia giornaliera ed agli interventi di manutenzione ordinaria.

Alcune tariffe per la gestione del centro sportivo polivalente sono state stabilite dalla giunta comunale con proprio atto mentre il gestore avrà la possibilità di noleggiare e affittare alcuni spazi entro determinate fasce tariffarie sempre indicate dall’ente. Il Comune, inoltre, si impegna a riconoscere un contributo economico al gestore a parziale copertura dei costi di gestione della struttura in considerazione dell’uso pubblico e della riconosciuta valenza sociale della stessa.

La durata della concessione? Cinque anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio. Essenziale e imprescindibile per gli uffici di via XX Settembre la funzione pubblica della struttura, che tenga in considerazione, oltre alla rilevante componente sportiva, pure le finalità sociali, culturali, ricreative e aggregative rivolte a tutte le fasce anagrafiche della popolazione. In tal senso, l’amministrazione dozzese caldeggia l’avvio di sinergie con il tessuto associazionistico e sportivo locale, ma punta forte anche sull’inclusione per la massima integrazione nel plesso di persone in situazioni svantaggiate.

"Il nostro ringraziamento va a tutti i dipendenti degli uffici del municipio interessati dall’evoluzione dell’iter procedurale per la dedizione e l’ottimo lavoro svolto in queste settimane – hanno fatto sapere dall’amministrazione –. E’ stata una procedura in qualche modo inedita per il nostro ente, considerando l’innovativa tipologia di struttura sportiva polivalente presa in esame, che ha risposto in modo solerte ed efficace alle esigenze".