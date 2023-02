Ex Cnh, al via i lavori Cuti-Consai prende casa

di Enrico Agnessi

Un pezzo di storia che se ne va per sempre, con tutto il suo pesante bagaglio di posti di lavoro da tempo impossibili da recuperare; ma anche la consolazione di poter rivedere presto in attività un’area abbandonata ormai da oltre due lustri. All’ex Cnh, storico tempio di quel Gruppo Benati fondato nel 1961 da Renato Bacchini ed entrato nell’orbita Fiat negli anni Novanta, sono partiti gli annunciati i lavori di demolizione che nei prossimi mesi cambieranno volto della zona all’angolo tra le vie Selice e Lasie.

L’area si estende su oltre dieci ettari, a due passi dal casello autostradale della A14. Qui la produzione di macchine agricole e per il movimento terra è terminata a giugno 2011 per il trasferimento dell’attività nel Modenese. Lo stabilimento è stato però acquistato nell’autunno 2021 dalla cooperativa imolese di trasporti Cuti-Consai, intenzionata a portare lì la propria sede, per fornire servizi migliorativi ai propri soci. Un’operazione che non si tradurrà in un aumento di posti di lavoro, ma serve comunque a dare un segnale importante per la rigenerazione del territorio.

Nel dettaglio, dopo lo smontaggio di tutte le infrastrutture in ferro all’interno dei capannoni e la bonifica dall’amianto, gli operai stanno portando avanti in questi giorni lo smantellamento di tutte le strutture affacciate su via Selice, vale a dire gli uffici e il primo capannone.

"Le interlocuzioni con Cuti-Consai sono costanti – riferisce l’assessore allo Sviluppo economico, Pierangelo Raffini –. L’azienda sta dando il via a quello che era il suo piano operativo. La loro intenzione resta quella di costruire servizi complementari al trasporto su gomma, come per esempio un’officina, e un’area di sosta per i loro associati". Ma non è finita. "Stiamo facendo insieme un ragionamento anche sulla possibilità di consentire l’accesso agli altri camion – prosegue Raffini -. Vogliamo risolvere il problema dei mezzi pesanti parcheggiati in zona industriale, e quella sarebbe un’area adatta. Ci rivedremo presto per capire esattamente come evolve il loro piano. È chiaro che – conclude l’assessore – c’è il rammarico per quello che rappresentava la Benati e per la vocazione metalmeccanica del territorio, ma rimane la soddisfazione di ridare vita quell’area. E continuiamo a lavorare per riportare, in siti diversi da quello, anche impianti di produzione".