Ex Martelli, Albertazzi ribadisce il no: "Al lavoro per il parere motivato"

"Nessuna ambiguità sul progetto della Cfg, rappresenteremo le ragioni del no nelle sedi opportune con serietà e competenza". Il senatore del Pd (ed ex primo cittadino) Daniele Manca punge e il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi risponde mettendo i punti sulle i. E va all’attacco: "Chi prende posizione in modo strumentale e spesso maldestro lo fa per opportunismo politico. Questo progetto non si ferma così, ma con la serietà. Il Comune è contrario e questo dovrebbe vederci, se ci fosse buona fede, tutti concordi".

Albertazzi ci tiene a puntualizzare i passaggi fondamentali della vicenda del progetto di ‘rigenerazione’ dell’area ex Martelli che prevede la trasformazione in un impianto di trattamento e riciclo di materiale derivante dallo spazzamento stradale. Oggetto di critiche e raccolte firme sono stati però la collocazione e l’impatto sulla viabilità. "Ci tengo a specificare – premette Albertazzi – che tutti gli enti che compongono la conferenza dei servizi emetteranno i pareri tecnici al momento opportuno. Chi dice che non c’è ancora il parere del Comune deve sapere che non c’è ancora di nessun ente".

Albertazzi ricorda che le prime firme furono inviate dal comitato a novembre 2021: "Al tempo il progetto era ancora inesistente – dice – . Nell’immediato abbiamo risposto garantendo il massimo approccio partecipativo possibile. Facemmo i primi incontri coi gruppi consiliari e chiedemmo all’azienda gli open day. L’avvio del paur (provvedimento autorizzatorio unico regionale) è avvenuto il 14 febbraio 2023 e il 3 aprile del 2024 si è riunita la prima conferenza dei servizi decisoria che ha messo sul tavolo tutte le integrazioni prima chieste dagli enti". Siamo quindi al mese scorso: "Un quadro generale è disponibile a tutti gli enti dal 3 aprile del 2024 – prosegue –. Sei giorni dopo il 9 aprile, alla luce dell’analisi di tutti i documenti, sono andato in Regione a palesare l’opinione negativa del Comune di Dozza e questo denota la nostra serietà. Chi ha preso posizione prima in modo spesso maldestro – accusa – lo ha fatto per opportunismo politico, ma rischia di fare il gioco di chi vuole il progetto". Albertazzi ribadisce la posizione della sua giunta: "Abbiamo già rappresentato politicamente alla Priolo, e lo rappresenteremo in ogni sede istituzionale, nelle modalità previste dalla legge, il nostro no al progetto – ha sottolineato –. Le strutture tecniche del Comune stanno facendo i dovuti approfondimenti sulle criticità emerse per poter giungere a un parere negativo motivato". E ancora: "Adesso si parla di impianto di lavorazione e trattamento dei rifiuti e non più di discarica o inceneritore come qualcuno ha voluto far credere in passato – ha concluso –. Abbiamo promosso open day, evidenziato all’assessora Priolo la nostra contrarietà. Chi parla di amministrazione latente è in malafede".