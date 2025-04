Ex Opera Pia, terreni all’asta

Il municipio di Casalfiumanese ha approvato in questi giorni il secondo bando per la vendita tramite asta pubblica di fabbricati e terreni dell’ex ‘Opera Pia Legato Gambetti’ di Sassoleone. I beni, che fanno parte del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare non strategico dell’ente di Piazza Cavalli, sono stati oggetto qualche mese fa di un’analoga procedura pubblica (20 lotti dal valore complessivo di poco più di 818mila euro, ndr). Un primo bando sfociato nella formulazione di due offerte, relative a sole particelle o lotti di terreni per un valore totale di oltre 138mila euro, la cui stipula dei contratti con gli offerenti è ora subordinata alla verifica di eventuali esercizi di diritti di prelazione. Spazio, quindi, ad una nuova asta pubblica dopo aver rideterminato la composizione di alcuni lotti ed aver applicato riduzioni sui valori di stima con la diminuzione del 5% per i terreni e del 20% per i fabbricati. Una rimodulazione che ora fissa, quindi, il valore complessivo dei 20 lotti a circa 530mila euro come importo di base d’asta. L’asta pubblica, aperta a persone fisiche e giuridiche, si terrà il prossimo 19 maggio alle ore 11 presso gli uffici del comune e i concorrenti interessati dovranno presentare all’ente le offerte e i relativi documenti entro e non oltre le ore 12 del 16 maggio. Maggiori dettagli e informazioni, nonché la modulistica necessaria, sono disponibili sul portale web del municipio.