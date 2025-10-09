L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Imola
CronacaEx Zoo Acquario, affidati ulteriori lavori
9 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Ex Zoo Acquario, affidati ulteriori lavori

Prosegue la trasformazione dell’ex Zoo Acquario in uno spazio dedicato al futuro dei giovani. Il Comune ha affidato ulteriori lavori complementari per migliorare la funzionalità e la piena fruibilità della struttura, oggi denominata Centro di innovazione e formazione Adriano Olivetti, che rientra nel progetto finanziato dal Pnrr.

L’intervento, del valore complessivo di 40mila euro, è stato assegnato in via diretta alla Opera costruzioni generali, la stessa impresa che aveva già curato i lavori principali sull’immobile di via Aspromonte. L’obiettivo è completare e ottimizzare il recupero del complesso, assicurando standard elevati di sicurezza, accessibilità e comfort.

Tra le opere previste figurano l’installazione di uno split per la zona server, pompe di sollevamento, videoispezione e pulizia delle fognature, l’aggiunta di punti acqua per pulizie e distributori, la caratterizzazione del terreno dopo gli scavi nella collinetta, oltre a sistemazioni esterne e ripristini finali. Tutti interventi, da completare nel giro di poche settimane, mirati a garantire la piena efficienza del nuovo spazio formativo e innovativo.

Con questo nuovo passo, si consolida dunque il percorso di rigenerazione urbana dell’ex Zoo Acquario, in collaborazione con la Fondazione Fitstic e il sistema Its regionale. A fine agosto, il Centro Olivetti è stato teatro di un furto di un computer. Dopo quel blitz, il Comune è corso a ripari: prima integrando le telecamere presenti nella rete centralizzata di videosorveglianza territoriale, poi affidando alla società Axitea la vigilanza dell’immobile.

e. a.

