Ex Zoo Acquario, affidati ulteriori lavori

Prosegue la trasformazione dell’ex Zoo Acquario in uno spazio dedicato al futuro dei giovani. Il Comune ha affidato ulteriori lavori complementari per migliorare la funzionalità e la piena fruibilità della struttura, oggi denominata Centro di innovazione e formazione Adriano Olivetti, che rientra nel progetto finanziato dal Pnrr.

L’intervento, del valore complessivo di 40mila euro, è stato assegnato in via diretta alla Opera costruzioni generali, la stessa impresa che aveva già curato i lavori principali sull’immobile di via Aspromonte. L’obiettivo è completare e ottimizzare il recupero del complesso, assicurando standard elevati di sicurezza, accessibilità e comfort.

Tra le opere previste figurano l’installazione di uno split per la zona server, pompe di sollevamento, videoispezione e pulizia delle fognature, l’aggiunta di punti acqua per pulizie e distributori, la caratterizzazione del terreno dopo gli scavi nella collinetta, oltre a sistemazioni esterne e ripristini finali. Tutti interventi, da completare nel giro di poche settimane, mirati a garantire la piena efficienza del nuovo spazio formativo e innovativo.

Con questo nuovo passo, si consolida dunque il percorso di rigenerazione urbana dell’ex Zoo Acquario, in collaborazione con la Fondazione Fitstic e il sistema Its regionale. A fine agosto, il Centro Olivetti è stato teatro di un furto di un computer. Dopo quel blitz, il Comune è corso a ripari: prima integrando le telecamere presenti nella rete centralizzata di videosorveglianza territoriale, poi affidando alla società Axitea la vigilanza dell’immobile.

e. a.