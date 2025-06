Ezio Roi lancia ’Up’: "Una nuova forza per i delusi dai partiti"

"In città c’è chi non si sente rappresentato, chi non crede più nei partiti. Assieme ad altri amici vogliamo creare una forza d’opposizione politica unitaria". Così Ezio Roi, consigliere M5S lancia ’Up’, ovvero ’Uniti possiamo’, una sorta di "patto civico per Imola" che guarda alle Comunali di primavera 2026. L’obiettivo è far colpo sugli "sfiduciati del voto" mettendo insieme, "con una visione social democratica", chi non si sente più rappresentato dal punto di vista politico.

La direzione è quella, a detta della neonata realtà di "un’opposizione vera, limpida, coerente, che dica no alle politiche consociative, alle larghe intese mascherate, al teatrino delle finte alternative. Per un risveglio sociale che metta al centro chi è stato messo ai margini: lavoratrici e lavoratori, giovani precari, migranti, studenti, pensionati, famiglie che faticano, chi non ha voce". Un progetto, che secondo gli autori ("un gruppo di amici ed ex consiglieri", a detta di Roi, che al momento non ha intenzione di lasciare il M5S) nasce "per ridare dignità alla politica. Per dire che è ancora possibile scegliere, organizzarsi, partecipare. Non da soli, non per testimoniare, ma per cambiare davvero. Per un risveglio sociale che metta al centro chi è stato messo ai margini: lavoratrici e lavoratori, giovani precari, migranti, studenti, pensionati, famiglie che faticano, chi non ha voce".

Ecco poi il simbolo, "Il disegno rappresentato nel simbolo rappresenta sia l’acronimo Uniti Possiamo, sia la parola inglese che significa “su”, come indica la freccia puntata verso l’alto, una spinta esplicita ad innalzarsi verso il cambiamento, partendo dal rapporto diretto con i cittadini e dalla partecipazione dal basso".