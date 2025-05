F1, conto alla rovescia. Il motorsport va in scena: "Ispirazione per i giovani"

Inizia a delinearsi il quadro degli eventi collaterali che, animando soprattutto il centro storico, accompagneranno il Gran premio di Formula 1 in programma da venerdì 16 a domenica 18 maggio in Autodromo. In occasione dell’arrivo in città del Circus, torna per il terzo anno consecutivo ‘Il coraggio di sognare’, l’evento dedicato agli studenti delle scuole superiori del territorio, organizzato dal Comune di Imola in collaborazione con il mondo del motorsport e della comunicazione.

Una vera e propria assemblea d’istituto condivisa, quella in programma al teatro Ebe Stignani giovedì 15 maggio, dalle 9 alle 12, che offrirà ai ragazzi uno spazio di ascolto, ispirazione e confronto attraverso le voci di protagonisti d’eccellenza dello sport, della tecnologia e dell’esplorazione umana.

"L’obiettivo dell’iniziativa – fanno sapere dal Comune – è stimolare nei giovani il desiderio di sognare in grande e la motivazione a costruire il proprio futuro con passione, coraggio e determinazione".

Sono invitate le classi degli istituti superiori del territorio ma anche gli studenti universitari. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina YouTube del Comune di Imola, per permettere la partecipazione anche da remoto alle classi che non potranno essere presenti in teatro.

A guidare la mattinata sarà come di consueto Carolina Tedeschi, con una serie di interventi di 15 minuti ciascuno, durante i quali gli ospiti condivideranno esperienze, sogni e ostacoli superati.

In apertura, i saluti istituzionali da parte del sindaco Marco Panieri e dell’assessora Elena Penazzi. Ospiti dell’edizione 2025 de ‘Il coraggio di sognare’ saranno: Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula 1 (presente attraverso un video saluto); Andrea Pontremoli amministratore delegato Dallara e presidente Motor Valley; Ernesto Desiderio, ingegnere Racing Bulls; Giulia Toninelli, giornalista; Valter Villadei, astronauta; Nadia Gresini, amministratrice delegata Gresini Racing; Michele Masini, direttore sportivo Gresini MotoGp; Matteo Ferrari, campione del mondo MotoE; Carlo Vanzini, giornalista Sky; Vicky Piria, pilota e commentatrice Sky.

Oltre agli ospiti, verranno anche presentate le iniziative che hanno visto protagonisti oltre 150 studenti delle scuole superiori in occasione di Wow Women Motor - 8 marzo: la sfida organizzata da Comune, Boom, Muner e Pirelli vedrà proprio giovedì 15 pomeriggio la sua conclusione, con la premiazione dei vincitori in Fan Zone, all’interno dell’Autodromo.

"Il coraggio di sognare si inserisce all’interno del calendario di eventi della settimana del Gran premio di Formula 1 a Imola, con l’intento di rafforzare il legame tra sport, territorio, formazione e futuro", sottolineano dal Comune. Per chi vuole partecipare, basta scrivere alla mail assessore.penazzi@comune.imola.bo.it indicando nome e cognome, scuola/università frequentata.

"I giovani sono al centro della nostra visione, anche quando parliamo di Formula 1 – affermano il sindaco Marco Panieri e l’assessora Elena Penazzi –. Coinvolgerli e creare un legame autentico con ciò che accade all’interno dell’Autodromo è fondamentale per costruire un futuro condiviso. ‘Il coraggio di sognare’, giunto alla sua terza edizione, incarna perfettamente questo obiettivo: grazie a testimonianze di valore che si alterneranno sul palco, gli studenti avranno l’opportunità di lasciarsi ispirare e di immaginare con consapevolezza e ambizione il proprio percorso".