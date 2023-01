F1, ecco i biglietti: la corsa al Gp può iniziare Via libera alla vendita di 90mila tagliandi

È iniziata con il via libera alla vendita dei biglietti per l’intero fine settimana la marcia di avvicinamento al Gran premio di Formula 1 del made in Italy e dell’Emilia-Romagna edizione 2023. Il cammino si annuncia particolarmente lungo quest’anno, dal momento che la gara non si terrà nella tradizionale finestra di fine aprile ma in quella (quasi inedita) del 19-21 maggio. A mezzogiorno di ieri, come annunciato alla vigilia da Aci e Formula Imola, è partita la caccia al prezioso (in tutti i sensi) tagliando.

Dopo gli ottomila ingressi messi a disposizione degli appassionati a ridosso di Natale, ormai praticamente esauriti, è stato sbloccato un ulteriore stock di 90mila biglietti suddivisi nei tre giorni dell’evento. Nella pagina allestita ad hoc sul sito di Ticketone non si sono registrati intoppi particolari, anche se alcune tipologie di tagliando non sono state disponibili per buona parte della giornata. La sensazione è che sarà molto difficile di qui in avanti trovare posto, almeno per quanto riguarda la gara della domenica, sui prati della Tosa e della Rivazza. Del resto, si tratta dei due settori con i prezzi più popolari. Quelli che, al pari degli ingressi circolari, non hanno subito i rincari.

L’Autodromo sarà diviso in cinque settori che corrispondono ad altrettante categorie e fasce di prezzo. Il primo, quello più costoso, nella mappa di Formula Imola è contraddistinto dal colore rosso e comprende le quattro tribune centrali. In questo caso, gli importi dei biglietti vanno dai 120 euro del venerdì ai 660 euro della domenica, passando per i 250 euro del sabato. Abbonamento per i tre giorni a 850 euro.

Nel secondo settore, di colore viola, rientrano invece le due tribune in cemento della Tosa, le quattro tribune (di cui una mobile) delle Acque minerali e la tribuna mobile alla Curva Gresini (ex Variante Alta). Prezzi: 90 euro venerdì; 150 euro sabato; 300 euro domenica; abbonamento 400 euro.

Il terzo settore, colore arancione, comprende le tribune della variante Villeneuve (mobile) e Rivazza. I prezzi: venerdì 50 euro; sabato 100; domenica 200. Abbonamento 270 euro.

C’è poi il quarto settore, quello dei prati, caratterizzato dal colore verde. Per accomodarsi alla Tosa o alla Rivazza serviranno 50 euro il venerdì, 60 euro il sabato e 90 euro la domenica. Abbonamento 110 euro. Infine, il quinto settore, una macro-area che viene identificata in giallo e nella quale si entra con biglietto circolare. Si pagano 50 euro il venerdì, 60 il sabato e 75 la domenica (abbonamento 90 euro) e si può assistere al Gran premio da dietro le reti, senza avere un vero e proprio posto assegnato. Per tutte le categorie prezzi dimezzati per bambini di età inferiore ai 12 anni. I biglietti non sono nominali.

Non ancora in vendita i biglietti per la tribuna ecologica della Tosa, che sarà oggetto nelle prossime settimane di un ampio intervento di riqualificazione destinato a recuperare 3mila dei 10mila posti complessivi in tempo per il Gp. L’area dovrebbe comunque essere equiparata a quella delle tribune della Rivazza (terzo settore, colore arancione). I prezzi: venerdì 50 euro; sabato 100; domenica 200. Abbonamento 270 euro.