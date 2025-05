F1 Imola 2025, de Pascale: “Ci giocheremo tutte le carte per tenere il Gp”

Imola (Bologna), 7 maggio 2025 – Inizia il conto alla rovescia per il Gran premio di Formula 1 del 16-18 maggio in Autodromo. L’evento è stato presentato oggi all’Enzo e Dino Ferrari, circuito che teme in futuro di dover salutare (almeno per un po’) la gara riabbracciata nel 2020 dopo un’astinenza lunga 14 anni grazie a un contratto da 25 milioni a Gp arrivato ormai a scadenza.

“La rassegnazione non è uno dei sentimenti di questa terra – le parole del presidente della Regione, Michele de Pascale –. Vogliamo giocarci tutte le nostre carte, ma il modo migliore per far fallire una trattativa è portarla avanti durante una conferenza stampa”.

Monza e Imola

Battagliero anche il commissario straordinario di Aci, Tullio del Sette, che a inizio marzo ha preso il posto di Angelo Sticchi Damiani alla guida dell’Automobile club Italia. Proprio Sticchi Damiani, lo scorso novembre, ha portato a casa un rinnovo per Monza fino al 2031, che aumenta le difficoltà per Imola, la cui permanenza nel Circus è vincolata all’ingresso in un sistema di rotazione con altri due o tre tracciati storici.

“È stato fatto tutto prima del mio arrivo – ricorda Del Sette –. Ma è stato un rinnovo importante per l’Italia. La presenza di Monza non impedisce che ci sia anche Imola. Non è un problema, purché ci sia la disponibilità di tutti a lavorare nella stessa direzione”.

Stessa linea per il sindaco Marco Panieri: “La competizione è con gli altri Paesi, qui c’è un grande gioco di squadra”.

I numeri

Attese oltre 200mila presenze nei tre giorni e 300 milioni di euro di indotto stimato, con la capienza giornaliera dell’Autodromo che salirà a 92.500 spettatori grazie alla consueta installazione delle tribune provvisorie.

C’è grande attesa per l’esordio italiano in gara di Kimi Antonelli: il bolognese di appena 18 anni che ha già conquistato i cuori dei tifosi.

La fan zone si allarga in città

Per tutta la settimana che precede il Gran Premio – e in particolare da giovedì a domenica – Imola offrirà un palinsesto di eventi pensato per coinvolgere tifosi, famiglie, cittadini e visitatori. Degustazioni, dj set, concerti, spettacoli, talk, musei, installazioni artistiche, simulatori di guida, attività per bambini, esposizioni dedicate alla storia della Formula 1 e ai grandi campioni del passato, mostre fotografiche, show car e modelli storici in esposizione, tour guidati tematici tra motori e cultura, laboratori didattici, aperture straordinarie di luoghi della città, performance itineranti, artigianato locale, mercatini tematici, presentazioni di libri, incontri con piloti e figure del mondo motorsport, spazi esperienziali targati Motor Valley, e ancora molto altro.

Il tutto con il centro storico come cuore pulsante, al centro, il Made in Italy in tutte le sue forme: food, fashion, artigianato, motori, cultura.