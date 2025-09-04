F1, ritorno del Gp in salita. Ora Domenicali è scettico

Si fa sempre più in salita la strada per un possibile ritorno della Formula 1 in città. Dopo che nelle scorse settimane l’Aci aveva parlato di Imola come della "prima riserva" per il Mondiale 2026 e 2027, con eventuale ritorno nel 2028 in un sistema di rotazione con altri Gran premi europei, è ora l’imolese Stefano Domenicali, a capo del Circus, a mostrarsi scettico sul futuro della gara in riva al Santerno.

"Siamo di fronte a una situazione nella quale l’Automobile club ha la possibilità di investire su un unico Gran premio – è il pensiero espresso da Domenicali alla vigilia del gara di Monza durante un colloquio con i giornalisti italiani riportato da varie testate –. Non voglio tarpare le ali a Imola, essendo io imolese, ma è giusto dare priorità a quello che è necessario perché il Gran premio d’Italia possa svolgersi in una struttura adeguata al prestigio, al nome e alla storia che porta con sé. C’è una possibilità nel momento in cui l’Aci comprende che servono investimenti importanti, anche a livello di infrastrutture. Non voglio escludere Imola, per tanti motivi, ma la vedo difficile".

Per Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, le parole di Domenicali "mettono quasi una pietra tombale sulla gara di Imola. A questo punto – incalza l’esponente di opposizione – vorremmo sapere perché il sindaco Panieri ha illuso gli appassionati sul Santerno. Cosa pensava, di tenere la cosa a ‘bagnomaria’ in attesa forse di passare indenne il prossimo appuntamento elettorale?".

Sempre secondo Carapia, "con questo modo di fare siamo a livello di venditori di pere cotte – prosegue il meloniano –. E soprattutto, millantare e illudere è quanto di più brutto ci possa essere in politica. Possiamo capire la delusione di chi ha puntato il mandato amministrativo sulla Formula 1 e l’ha perso, ma non si possono prendere in giro i cittadini e il territorio su un simbolo per Imola. E ora speriamo che Panieri non chieda indietro a Domenicali le chiavi della città".

In realtà, il sindaco Panieri continua a considerare tutt’altro che chiusa la partita. E oggi sarà a Monza, assieme ai vertici di Formula Imola, proprio per provare a spingere la candidatura dell’Enzo e Dino Ferrari verso un traguardo che sembra tuttavia allontanarsi ogni giorno di più.