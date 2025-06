Fabbrica, il centro sociale si rinnova: "Struttura più moderna ed efficiente per organizzare eventi tutto l’anno"

Fabbrica cresce, si unisce e guarda al futura. Con l’inaugurazione di una nuova struttura di circa duecentocinquanta metri quadri in via del Santo, il centro sociale della frazione compie un passo importante: nasce uno spazio polivalente, aperto a tutti, pensato per ospitare iniziative, eventi e momenti di condivisione durante tutto l’anno.

"Per noi è un grande orgoglio aver dato vita a questo ampliamento, frutto del nostro lavoro e delle nostre idee, visto che è stato totalmente finanziato dal centro sociale" ha dichiarato con soddisfazione il presidente Gabriele Cantoni.

La nuova struttura nasce infatti per consentire, grazie a uno spazio più ampio, lo svolgimento di numerose attività anche nel periodo invernale. Il tutto per arricchire gli eventi della comunità.

"L’idea di ampliare il centro risale a prima del Covid. Volevamo far sì che si potessero svolgere maggiori iniziative nella zona e permettere a chiunque di fare delle proposte – spiega Cantoni –. Noi abbiamo già un altro spazio, oltre al centro sociale, che però è da montare e smontare perché utilizzabile solo nel periodo estivo". Una soluzione non sempre ottimale.

"Organizzare attività che arricchissero la frazione è diventato quindi difficile, rendendo difficili le occasioni di socialità nel periodo invernale. Quindi, non appena abbiamo potuto, ci siamo rimboccati le maniche per realizzare un nuovo spazio" racconta il presidente.

E così, una volta ottenuto il permesso dal Comune, il centro sociale ha finanziato la nascita della struttura, dando vita a un locale di buone dimensioni, che può essere utilizzato tutto l’anno per feste, convention e anche attività sportive, come lo yoga.

"Si tratta solo di capire quali siano le richieste maggiori per poi metterci in moto e fare qualcosa che piaccia a tutti e che sia di grande partecipazione per i cittadini", prosegue Cantoni.

Ma l’augurio più grande è quello di permettere, grazie a questa nuova attività, di poter rafforzare il legame tra gli abitanti di Fabbrica.

"Ciò che ci rende davvero felici, non è solo consentire nuove iniziative, ma poter ampliare gli spazi di aggregazione e di associazione anche in quella che è una piccola frazione – conclude con orgoglio Cantoni –. E questo è possibile anche perché, ogni volta che ci muoviamo per arricchire la zona, i residenti rispondono con grande entusiasmo".

E dalle immagini viste ieri sera l’obiettivo sembra chiaramente centrato.