Fabio Concato in concerto Il suo tour arriva al Giaz

Rieccolo, sette anni dopo. Fabio Concato torna a Castel San Pietro, e lo fa nella suggestiva cornice della terrazza panoramica del Giaz di viale Terme. Nel 2016 fu il Giardino degli Angeli, dove il cantautore milanese, 70 anni e una carriera iniziata nel lontanissimo 1977, accarezzò il ricordo di Sara con l’incantesimo delicato della sua voce e delle sue note. Una tappa speciale del suo tour, allora, così come speciale sarà anche la data di questa sera al Giaz,

che vedrà Concato esibirsi unplugged, accompagnato dalla chitarra di Larry Tomassini e dal pianoforte di Ornella d’Urbano, entrambi compagni di viaggio in questa estate densissima di date nel suo ’Musico Ambulante Tour’ che sta mietendo sold out a spasso per lo Stivale, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta.

Una carriera ricchissima di successi, quella del figlio d’arte, di quel papà Gigi che racconta e ricorda in uno dei suoi brani più apprezzati dai ‘concatiani’ della prima ora, che attraversa generazioni e che appare rigenerata proprio in questi ultimi anni. Da ‘Fiore di maggio’ a ‘Ti ricordo ancora’, fino a ‘Rosalina’ e ’La domenica bestiale’, Concato saccheggerà il suo repertorio guidando il pubblico attraverso un viaggio musicale lungo quasi mezzo secolo, ricco di premi come il Tenco e il Lunezia e di riconoscimenti (come l’Ambrogino d’Oro), e che lo ha visto anche passare dal Festival di Sanremo dove portò una sottovalutatissima ‘Ciao Ninin’ nel 2001, apripista di un progetto musicale che all’epoca lo trasportò in sonorità più vicine al jazz. Il locale castellano Giaz, così, chiude col botto un’estate di grandi nomi e di grande musica, dando già appuntamento ai castellani per la prossima rassegna dell’estate 2024. Tutte le informazioni della data di questa sera è possibile trovarle sulle pagine social del locale.

c. b.