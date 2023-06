Fabiola Zoffoli riconfermata all'unanimità alla guida di Coldiretti Donne Impresa Bologna

L’imolese Fabiola Zoffoli (foto) confermata all’unanimità nel ruolo di responsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa Bologna. Una bella soddisfazione per la Zoffoli da tempo al timone della Fattoria Romagnola, insieme al marito Andrea, che sulle colline attorno alla città rappresenta un esempio concreto di impresa multifunzionale in ambito agricolo e ricettivo. Dall’allevamento alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli. Senza dimenticare l’attività agrituristica e, dal 2018, di Agrichef. Non solo. La donna è un punto di riferimento nella zona anche per lo sviluppo del progetto di Educazione alla Campagna Amica targato Coldiretti. Un percorso che coinvolge numerose scuole locali impegnate in sessioni di visita giornaliere alla sua fattoria didattica durante l’annata scolastica. "Sono stati 5 anni intensi – ha spiegato la Zoffoli dopo il rinnovo -. Il movimento è sempre rimasto in prima linea anche durante il biennio pandemico con diverse iniziative solidali. L’educazione alimentare delle nuove generazioni sarà sempre tra le nostre priorità". Ma c’è di più. "Ora ci aspettano nuove sfide che siamo pronte a sostenere – ha aggiunto -. Onorata per l’unanime attestato di fiducia ricevuto e contenta di restare a disposizione della nostra organizzazione".

m. g.