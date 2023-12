Faccia a faccia con il bandito, paura per una cuoca dell’asilo nido

Stava per entrare a scuola quando ha sentito armeggiare dall’interno dell’edificio e, preoccupata, ha avvisato immediatamente la polizia.

Ha vissuto attimi di terrore, nei giorni scorsi, la cuoca dell’asilo nido di piazza Romagna.

La donna si è infatti trovata faccia a faccia con il bandito che, dopo essersi accorto della sua presenza, ha cercato di fuggire temendo l’arrivo degli uomini del commissariato.

Una fuga coperta da una chiara minaccia nei confronti della donna: "Guai a te se chiami la polizia".

Il malvivente era entrato da una finestra laterale della struttura in cerca di generi alimentari da portare via, in parte già consumati sul posto.

L’uomo, però, ha commesso un errore madornale. Fuggendo, infatti, ha perso la denuncia di smarrimento del permesso di soggiorno che aveva in tasca permettendo così agli agenti di mettersi immediatamente sulle sue tracce.

Gli elementi raccolti durante il sopralluogo, servito anche per rassicurare la spaventata cuoca, sono stati infatti determinanti per ’chiudere il cerchio’.

E così, l’uomo, un cittadino di nazionalità marocchina di 43 anni, residente in città, è stato denunciato per rapina.

Anche la polizia conferma il massimo impegno per prevenire i furti nelle scuole considerando l’escalation di colpi messi a segno nelle ultime settimane.

Quelli ai danni di Sante Zennaro, Campanella tra il 6 e il 7 dicembre e quelli ai danni sempre delle Sante Zennaro alla fine di novembre, soltanto per citarne alcuni.

m. s.