Faccia a faccia fra Panieri e de Pascale

Riordino territoriale e regolamentazioni per le Unioni dei Comuni, rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, welfare come infrastruttura sociale, rigenerazione urbana e le politiche per l’abitare, oltre alla nuova legge urbanistica regionale. Ma anche transizione energetica, innovazione digitale e politiche giovanili, alla luce di progetti come i ‘Gemelli digitali’ per i Comuni e la Regione. Di questo hanno discusso l’altro giorno a Bologna il sindaco Marco Panieri, presidente di Anci Emilia-Romagna, e il presidente della Regione, Michele de Pascale.