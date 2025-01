‘Facciamo il punto’, una serata in municipio

Il municipio di Fontanelice promuove l’iniziativa ‘Facciamo il Punto’ per avvicinare l’ente ai cittadini e informare sullo stato dell’arte di progetti e attività. Un momento dedicato alle persone che desiderano essere aggiornate per diventare parte integrante di una comunità sempre più consapevole. Dopo i positivi riscontri del primo incontro di qualche mese fa, il 27 gennaio alle ore 20 presso la sala del consiglio comunale andrà in scena la seconda tappa del percorso partecipativo caldeggiato dalla giunta del sindaco Gabriele Meluzzi. Gli argomenti da trattare? Dall’illustrazione del bilancio di previsione del comune per il triennio 2025-2027 agli aggiornamenti su lavori pubblici, interventi sul verde urbano e progetti futuri.