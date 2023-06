Facile e fresca: la panna cotta ai frutti rossi

La bella stagione si riempie di colori e fra i tanti, negli orti e nei giardini, trionfa il viola in sfumature varie. Colore intrigante dovuto alle antocianine dallo straordinario potere antiossidante e vero protettore del sistema vascolare. Il gusto dolcemente acidulo di ribes, lamponi e more, la riconosciuta fama di salubrità e il fascino del colore li rendono irresistibili per macedonie, torte e budini. Il dolce di oggi è un classico della cucina piemontese, ormai consacrato mito enogastronomico, che risulta ideale per la stagione calda in quanto si sposa ottimamente con la frutta. Una panna cotta davvero ineguagliabile per finezza e freschezza e di facile esecuzione. In abbinamento lasciatevi tentare da un calice di Moscato d’Asti dal profumo fruttato intenso e persistente. Il sapore dolce aromatico caratteristico e il basso contenuto alcolico daranno un tocco di piacevole freschezza in più.

Panna cotta bianca

con frutti di bosco

Ingredienti per 810 persone:

1 lt. di panna fresca, 250 gr. di zucchero, 1 scorza di limone, 3 fogli di colla di pesce, 3 hg. di frutti di bosco nettati, acqua.

Procedimento

Ammorbidite la colla di pesce in acqua fredda, mentre, a parte mettete in una pentola la panna, 200 gr. di zucchero e la scorza del limone. Fate bollire per un minuto circa. Togliete dal fuoco e aggiungete la colla di pesce strizzata. Miscelate delicatamente, facendo attenzione che non rimangano grumi e versate il tutto uno stampo rettangolare. Lasciate in frigo per circa 4 ore. Poco prima di servire mettete in una piccola padella il rimanente zucchero e l’acqua. Fate bollire per circa 67 minuti, aggiungete i frutti di bosco e cuocete ancora un minuto. Rovesciate la panna cotta su di un vassoio, immergendo lo stampo in acqua calda per permettere che si stacchi dalle pareti, tagliatela a fette, disponetela sui piatti e coprite con lo zucchero caramellato e la frutta. Si possono usare anche stampini monodose.

Ambra, ristoratrice e sommelier